ライオンは、口の中から表情筋にアプローチし、肌をこすることなくリフトケア（押し上げるように機器を動かすこと）できる「inquto口内美顔器VRインナーリフト」を、9月10日から楽天市場で販売を開始した。これに関連して、顔の美容に関する意識調査を行った。その結果、顔・肌の悩みの上位には、「シミ・肝斑」「たるみ・ほうれい線」が挙がった。また、顔の肌への刺激や摩擦は避けたいと考える人が多く、その背景には、シミ・肝