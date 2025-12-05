ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、「春雨ヌードル 麻辣湯味」を12月9日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。「麻辣湯（マーラータン）」は、中国・四川省発祥の花椒（ホアジャオ）の痺れる辛さと唐辛子の辛さが特徴的な味わいのスープ料理。日本国内でもSNSなどを中心に人気