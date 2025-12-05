「GRAVINO（グラヴィーノ）」手帳製造・OEMを手がけて88年の伊藤手帳は、高品質ハードカバーノート「GRAVINO（グラヴィーノ）」を12月5日から発売する。GRAVINO（グラヴィーノ）とは、「大切な事を未来まで書き残す」ために、紙質、製本、装丁、ボックスすべてのパーツにこだわって作った、日本製ノートの新しいスタンダード。長年、手帳メーカーとして「書きたくなる道具づくり」を追求してきた伊藤手帳。セパレートダイアリー、T