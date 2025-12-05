松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、12月10日午後3時から、「極厚レアヒレかつ定食」を発売する。新次元の食感が楽しめる新メニューが登場する。一定の低温で長時間加熱することで、ジューシーで旨味をたっぷり凝縮した肉に、いつもより目の細かいパン粉をつけて、サクッと揚げた。極厚の肉ながら、いつものかつとはひと味違った、“しっとり食感”を楽しめる。さらに、紅塩や卓上のソースなど好みの味付けで、様