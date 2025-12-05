コメの平均販売価格が5日に発表され、過去最高値を更新しました。【映像】店に並ぶ様々な種類のコメ農水省によりますと、11月30日までの1週間に全国のスーパー約1000店舗で販売されたコメの平均価格は5キロあたり4335円でした。前の週より23円値上がりし、3週間前につけた最高値4316円を上回りました。4000円台は9月以降、13週連続です。同時に発表されたホームセンターなどを含む小売店約6000店舗の平均価格は92円高い4315