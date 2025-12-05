警察や消防によりますと、5日午後4時半ごろ、川崎市川崎区、浮島町で「工場で火災がおきている」と職員から119番通報がありました。4階建てのリサイクルセンターで火が出ているということで、4階部分で火が激しく燃えているということです。今のところ、ケガ人がいるかどうかは分かっていませんが、リサイクルセンターの中にいた職員らは全員、避難していて逃げ遅れた人はいないということです。現場は工場が集まるエリアで、現在