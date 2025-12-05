川崎市にあるリサイクル施設で火事があり、現在も消火活動が続いています。けが人や逃げ遅れた人は今のところいないということです。【映像】立ち上る黒煙（現場の様子）午後4時半ごろ、川崎市浮島町で「火がかなり出ている。何が燃えているかは不明」などと工場の職員から119番通報がありました。警察などによりますと、現場は4階建てのリサイクル施設で、何が燃えているのかなど詳細はまだ分かっていないということです。