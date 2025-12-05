子どもに本物の読解力をつけさせるには何が効果的か。言語学者の船津洋さんは「『読む』と『理解する』は別の作業だ。読むこと自体は国語力にプラスに働くが、こと理解力に焦点をあてると読書対象の選択に注意が必要になってくる」という――。※本稿は、船津洋『「地頭力」を鍛える子育て自ら学び、考える力がアップする確かな方法』（大和出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Andrey Iudin※写真はイメージです