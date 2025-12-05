12月４日、名古屋。グランプリ（GP）ファイナルの男子シングル、世界最高の６人のスケーターが滑るショートプログラム（SP）が迫っていた。いつもドラマが起きる五輪シーズン、特別な大会だ。鍵山優真（22歳／オリエンタルバイオ）は108.77点を叩き出し、首位に躍り出ている。北京五輪で銀メダルを受賞したSPのベストスコアを約４年ぶりに上回った。それは小さな快挙と言えるだろう。そこには必然的に物語があったーー。12月４