焼肉チェーン「焼肉きんぐ」は、12月10日から「きんぐの肉大抽選会」を開催する。11月26日に発表した五大名物リニューアルの記念イベントとして実施するとしている。「きんぐの肉大抽選会」は実施期間中、税込5,000円の会計ごとに抽選券1枚を公式アプリで配布するキャンペーン企画。1等の当選者には“肉1年分”として、1kgの肉を12カ月間配送する。期間中の来店者には参加賞として、5%割引のアプリクーポン(有効期限16日)を配布す