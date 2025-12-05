巨人は１３日、１４日にジャイアンツタウンスタジアムで行われる「ＧＩＡＮＴＳＨＯＭＥＴＯＷＮｆｅｓ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ共立メンテナンス」のトークショー出演ＯＢの日程が以下のとおり変更になったと発表した。※現役選手の出演日程に変更はない。■変更前〇１２月１３日１１：００〜ＯＢトークショー：脇谷亮太氏、橋本到氏１３：００〜現役選手トークショー：佐々木俊輔選手、浦田俊輔選手〇１２