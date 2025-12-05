コンテナガーデンコンテスト（香川県提供） 香川県は2026年2月にサンメッセ香川（高松市）で開催するフラワーフェスティバルのコンテストに出品する作品を募集しています。 カテゴリーは「フラワーアレンジメント」「コンテナガーデン」「ハンギングバスケット」です。香川県在住で自ら制作した作品であれば、初心者から仕事で日常的に作っている人まで、誰でも参加できます。レギュラ