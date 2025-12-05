【ポケモン Circular diorama collection2～きらめきの瞬間～】 2026年3月9日 発売予定 価格：1箱 1,430円 リーメントは、2026年3月9日に発売を予定しているキャンディトイ「ポケモン Circular diorama collection2～きらめきの瞬間～」の商品画像を初公開した。価格は1箱1,430円。 本商品は、いきいきとしたポケモンのサークル状のジオラ