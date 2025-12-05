福岡市は5日、東区の保育施設で感染性胃腸炎の集団発生が起きたと発表しました。園児と職員合わせて18人が症状を訴えています。福岡市によりますと、2日から5日にかけて、0歳から2歳の園児17人、職員1人が嘔吐や下痢、腹痛の症状を訴えています。このうち3人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の人はおらず全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは汚染された二枚貝などを