◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）逆転賞金王へ優勝が絶対条件の蝉川泰果（アース製薬）は１イーグル、２バーディー、３ボギーで連日の６９をマークして通算２アンダーとし、トップと５打差の６位に浮上した。１７番パー５。残り１８３ヤードの第２打を７アイアンでピン奥６メートルに運び