高知県議会が12月5日に開会し、茺田知事は県民体育館の再整備について、12月中の検討会で施設全体の配置案を示す考えを明らかにしました。県議会12月定例会には、執行部から県職員の給与の引き上げ分や春野総合運動公園の新しい屋内運動場の管理運営委託料などを盛り込んだ総額26億1760万円の一般会計補正予算案など、31件が提出されました。提案理由の説明に立った茺田知事は、県民体育館の再整備について、隣接する