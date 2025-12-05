牧野富太郎博士にゆかりのある高知市の伝統野菜「潮江菜」について学ぶ授業が、12月5日に高知市の小学校で行われました。高知市の潮江東小学校で、地域の伝統野菜「潮江菜」について学ぶ授業が行われ、5年生33人が参加しました。授業は2015年から毎年行われているもので、まず土佐伝統食研究会の松粼淳子会長（99歳）が潮江菜について説明しました。「潮江菜」は、1946年の昭和の南海地震の津波で被害を受けて生産が途絶えま