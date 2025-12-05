【新華社北京12月5日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の招きに応じ、フランスのマクロン大統領が3〜5日、国賓として訪中した。訪問期間中、中仏双方は「グローバルガバナンスの強化」「地球規模の気候・環境課題への共同対応」「原子力の平和的利用における協力の継続的推進」「農業・食品分野の交流・協力」「ウクライナ情勢とパレスチナ情勢」に関する各共同声明を発表した。