元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。歌舞伎俳優・中村橋之助（29）との婚約会見後、初めて着物姿でテレビ番組の収録に臨んだことを報告した。【写真】「まだ慣れず終始ソワソワが止まりませんでした。。笑」着物姿で『さんま御殿』収録に挑む能條愛未能條は「12月9日（火）20:00〜日本テレビ『踊る！さんま御殿!!』初出演になります」と番組セットをバックに、着物姿でほほ笑む写真をアップ