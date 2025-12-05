プロボクシング六島ジムは5日、スタッフによるブログを更新し、所属するミドル級の東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック王者・国本陸（28）がタイのバンコクで、この日まで開催されたWBC総会に参加した様子を伝えた。この日は国本が元世界4階級制覇王者で、1980年代“黄金のミドル級”4強の一角を形成したロベルト・デュラン氏（74）との2ショットを掲載。国本は「WBC総会のパーティーで、すごいチャンピオンの方たちがいました