契約更改交渉を終え、来季の目標を書いた色紙を掲げポーズをとるヤクルト・奥川＝5日、東京都内の球団事務所ヤクルトの奥川が5日、1100万円増の年俸3200万円で契約更改した。今季は3年ぶりに投球回が100イニングに到達し「一年けがなくというのは達成できた」と収穫を語った。4勝8敗、防御率4.32という成績には「数字や内容は良くない」と満足しておらず、「先発投手の軸として頑張ってほしいと言われた。しっかりやっていかな