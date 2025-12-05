横浜の名物スイーツ「ハーバー」から、お正月限定の華やかなギフトセットが登場！2025年12月10日（水）から販売開始される『お年賀ハーバーダブルマロン ８個』や『干支ハーバー2026』など、新年を彩る特別なパッケージが勢揃い。2026年の干支「午」をデザインに取り入れたアイテムや、七福神にちなんだセットなど、家族や大切な人へのお年賀にぴったりな商品が揃っています。早