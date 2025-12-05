俳優の松尾諭（49）が5日、自身のインスタグラムを更新。保護犬出身の愛犬「ハロ」の近況を伝えた。松尾は「今月のハロさん」とのタイトルで投稿。ハッシュタグで「柴犬」「黒柴」と添え、ニット帽を被った松尾との2ショット写真を披露した。昨年9月の投稿で、松尾は「報告が遅くなりましたが、我が家に新しい家族ができました」と報告。「保護犬」のハッシュタグとともに「現在8ヶ月のハロくんです」と伝えていた。そのた