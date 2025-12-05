静岡県警本部が入るビル5日未明、静岡県伊豆の国市長岡の順天堂大医学部付属静岡病院の病室から、傷害罪などで起訴され入院中の住所不定、無職島田健太郎被告（54）が逃走した。県警は同日午後、三島市で被告の身柄を確保し、逃走の疑いで逮捕した。県東部全域に緊急配備をかけ、300人態勢で行方を追っていた。伊豆の国市は、市立小中学校9校を休みとし、市民に不要な外出を控えるよう呼びかけていた。県警によると、7階の1