愛知・誉高のモレチ・アレシャンドレ投手（18）が米大リーグ、フィリーズとマイナー契約で入団に合意したことが5日、分かった。関係者が明らかにした。1月以降に正式契約を結ぶという。ブラジル出身の両親の間に生まれ、身長194センチと恵まれた体格を誇る右投手。