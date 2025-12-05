防衛費増額のための財源として想定されている所得税の増税について、政府・与党は2027年1月から実施する方向で調整に入りました。防衛費増額の財源をめぐっては、法人税とたばこ税・所得税を増税する方針ですが、このうち法人税とたばこ税は2026年4月からの引き上げが決まっています。政府・与党は開始時期が決まっていなかった所得税の増税について、2027年の1月から実施する方向で調整に入りました。「復興特別所得税」の税率が