毎週木曜深夜2時5分より放送中！ MC 永瀬廉(King & Prince)音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」。12月4日のゲストに、大倉忠義(SUPER EIGHT)が登場し、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げました。【動画】永瀬廉、大倉忠義との"特別な関係"を告白！「20歳になって最初にお酒を飲んだ相手」■永瀬が20歳を迎えた際、最初にお酒を飲んだ相手が大倉！関西Jr.時代から永瀬を気にかけて