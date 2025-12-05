瀬戸内地方は海沿いで晴れていますが、内陸では寒気の影響で雲が広がり、雨や雪の降っているところがあります。5日夜は高気圧に覆われて、次第に晴れの範囲が広がるでしょう。 6日は全域で青空が広がる見込みです。香川県では6日にかけて空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス1度、高松で2度でしょう。放射冷却が強まり、5日朝よりも大幅に気温の低くなるとこ