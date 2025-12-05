女優の北川景子（39）が、4日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に、前週（11月27日放送）に続いて出演。夫のタレントDAIGO（47）の日常の様子について話した。スタジオでのトークで、のんびりタイプのDAIGOについて、「初めのうちは、それってもう少し早くならないんだよね？」と、ゆっくりした行動を早くするように指摘することがあったという。いとうあさこ（55）が「（DAIGOは）なんて答えるんですか」と聞