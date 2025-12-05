¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¢¥ó¥É¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»º¶È¿¶¶½²ñ¡ÊCEIPA¡Ë¤È¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤«¤é2Æü´Ö¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡Öennichi¡Ç25 Japanese Music Experience LA¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÇÚ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤òÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²Î¼ê¤ÎAwich¡Ê38¡Ë¤ä¡¢LDH½êÂ°¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢