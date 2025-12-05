高市首相と閣僚合わせて19人の、家族分も含めた資産が公開されました。高市首相と閣僚、合わせて19人の資産の平均は6641万円でした。第2次石破内閣の平均6517万円からは増加しています。最も資産が多かったのは小泉防衛相で2億7248万円でした。ただ、小泉氏本人の資産はなく、全額が妻の滝川クリステル氏の名義で保有する国債などの有価証券となっています。2番目に資産が多かったのは茂木外相で、1億9397万円でした。栃木県内の自