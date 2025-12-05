女優の柴咲コウ（44）が、5日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。視聴者の悩みに答えた。自身のYouTubeチャンネルでの「お悩み相談」が好評な柴咲。この日は番組企画「助けてコウさん！お悩み解決」で、視聴者からの相談を受けた。60代女性の「このごろ、マンションの若いママさんがあいさつをしません。どうしたら？」の相談に、「そうですね〜。自分があいさつをするタイプだと、してもらわないと、寂し