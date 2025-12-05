NHKは5日、紅白歌合戦の番組公式サイトを更新し、ロックバンドRADWIMPSの出場決定を発表した。2016年（第67回）、2019年（第70回）に続き今回で6年ぶり3回目の出場となる。サイトを通じ「『第76回NHK紅白歌合戦』にRADWIMPSの出場が決定しました」と発表。続けて「今年11月にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的に描いた歌詞で、思春期を過ごす世代を中心