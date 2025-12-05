女優でモデルの井桁弘恵（28歳）が、12月1日に放送された情報番組「バリはやッ！」（福岡放送）に出演。“福岡に帰省した際に必ず食べるモノ”について語った。12月1日からオンエアされているイオン九州の新CMに出演した井桁が、地元・福岡の番組のインタビューに対応。“福岡に帰省した際に必ず食べるモノ”について質問を受ける。これに井桁は「豚骨ラーメンは東京にもありますけど、やっぱり福岡で食べる豚骨ラーメンっていうの