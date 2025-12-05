女優でモデルの井桁弘恵（28歳）が、12月1日に放送された情報番組「バリはやッ！」（福岡放送）に出演。“早起きのコツ”について語った。12月1日からオンエアされているイオン九州の新CMに出演した井桁が、地元・福岡の番組のインタビューに対応。以前、朝の生放送番組「ZIP！」に出演していたが、“早起きのコツ”について質問を受ける。これに井桁は「なるべく早めに寝るっていうことは意識していましたけど、気合いで乗り切っ