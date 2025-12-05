三木町役場 大東建託グループ（建物賃貸業）が毎年行っている「いい部屋ネット町の幸福度ランキング2025」の香川県の調査結果が3日、発表されました。 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか」という質問に対して、「非常に不幸」から「非常に幸福」まで10段階で評価したところ、1位は三木町、2位が坂出市、3位が高松市でした。三木町は2024年の２位から順位を上げ、坂出市と入れ替わりました。高松市は2年連