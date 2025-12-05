リバプール所属のエジプト代表ＦＷモハメド・サラー（３３）に対し、サウジ・プロリーグが獲得準備を開始したことが明らかになった。英高級紙『デイリー・テレグラフ』を始め、複数の英メディアが報じたところによると、直近２試合で先発を外れたサラーの状況にサウジアラビアが敏感に反応。すでにエジプト代表ＦＷ獲得のための資金準備を始めたという。サウジアラビアにとってイスラム教徒のサラーは最大のスター。２０２３