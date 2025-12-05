ＮＨＫは５日、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」にロックバンド「ＲＡＤＷＩＭＰＳ」が出場することを発表した。今年前期に放送された朝の連続テレビ小説「あんぱん」の主題歌を担当していた。紅白出場は２０１９年以来、３回目の出場となる。公式サイトで「『第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦』にＲＡＤＷＩＭＰＳの出場が決定しました」と発表。「今年１１月にメジャーデビュー２０周年を迎えたＲＡＤＷＩＭＰＳ。ジャンル