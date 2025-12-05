「闇バイト強盗事件」は、ひとつの節目を迎えました。捜査を大きく前進させたのは、「トクリュウ」ならではの弱点だったといいます。中継です。合同捜査本部は、捜査で集めた証拠について、「指紋やDNA型の合致など明確なものはなかった。容疑者の供述や全国の警察から事件に関する情報を集約し、1つ1つのピースをパズルのように組み合わせていった」と説明し、捜査が長期化した理由を明かしました。今回、立件できた背景には、「