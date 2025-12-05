【写真を見る】工場から黒い煙が…火災現場の様子は【写真を見る】【速報】川崎市のリサイクル工場で火事現在も延焼中逃げ遅れなし川崎市の工場で火事があり、現在も延焼中です。消防によりますと、きょう午後4時半ごろ、川崎市川崎区の工場で「火が出ている」と119番通報がありました。■屋根の上に煙が…警察と消防がけが人がいないか確認中警察によりますと、4階建てのリサイクル工場から火が出ていて、ポンプ車など17台