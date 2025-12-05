アメリカで数百万人以上が苦しんでいる「新型コロナ後遺症」。まだ解明されていない治療法研究の壁となっているのが、トランプ政権による医療予算の削減です。テーブルの上に置かれた大量の薬。コロナ後遺症患者レイチェル・ビールさん「毎日、10種類ほどの薬を飲みます」アメリカ南部バージニア州に暮らすビールさん。重度の新型コロナ後遺症の患者です。コロナ後遺症患者レイチェル・ビールさん「疲労感、呼吸困難、脳がぼや