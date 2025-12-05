毎年甚大な被害をおよぼす豪雨災害に対応するため、河川氾濫の特別警報を設置することなどを盛り込んだ「改正気象業務法」などがきょう成立しました。きょう行われた参議院本会議では、改正気象業務法などの採決が行われ、全会一致で可決、成立しました。改正法には毎年甚大な被害をもたらす河川の氾濫について、「特別警報」を設置できることなどが盛り込まれています。現在、気象に関する防災情報は40種類以上にのぼり、「複雑で