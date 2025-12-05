2024年分の政治資金収支報告書をチェックする職員＝11月、総務省国会議員が関係する政党支部の2024年政治資金収支報告書の中央分と地方分を集計したところ、企業・団体献金が総額27億3248万円に上り、うち計24億7802万円が自民党の支部に集中していたことが5日、分かった。立憲民主党の支部への献金も23年に比べ増加した。24年の収支報告書によると、自民党本部は企業・団体献金の受け皿となる政治資金団体「国民政治協会」か