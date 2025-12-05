◇ノルディックスキーW杯ジャンプ女子個人第5戦（2025年12月4日ポーランド・ビスワ＝HS134メートル）ジャンプW杯の女子個人第5戦が行われ、丸山希（27＝北野建設）が2回とも121メートルの合計236・9点で3位に入り、開幕から5戦連続の表彰台となった。アンナオディネ・ストレム（27＝ノルウェー）が246・0点で3季ぶりの優勝となる通算4勝目。高梨沙羅（29＝クラレ）は7位、勢藤優花（28＝オカモトグループ）は8位だった。