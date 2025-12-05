ヴィ・ド・フランス（VIE DE FRANCE）は、2026年1月1日から7日まで、数量限定で「福袋2026」の販売。予約が25年12月1日から始まっています。3種類の福袋でパン・グッズ・クーポンがたっぷりパン、オリジナルグッズ、クーポンをセットにした数量限定の福袋は、「5500円」「3300円」「2200円」の全3種類。今年のテーマは"朝食タイムをより楽しく！モーニンググッズ"。ロゴ入りのグッズで朝のひとときを彩り、気持ちよく一日を始める