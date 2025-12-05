B1西地区所属の三遠ネオフェニックスは12月5日、キャメロン・ジャクソン選手と2025─26シーズンの短期契約を締結したことを発表した。 現在29歳のジャクソンは、203センチ118キロのパワーフォワード兼センター。ドイツやポルトガル、イタリアなどでプレーし、2023－24シーズンにバンビシャス奈良でBリーグデビューした。マイク・コッツァー、ケーレブ・