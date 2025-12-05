TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のSOOBIN（スビン）が12月5日に誕生日を迎えた。メンバーの公式Xに、BEOMGYU（ボムギュ）とYEONJUN（ヨンジュン）がメッセージと写真を投稿し祝福した。 【写真】ボムギュが投稿したスビンの“やんちゃ”ポーズ（3枚目）／ヨンジュンは間違えて投稿した自身の寝顔（3枚目）／スビンのバースデーフォト／2024年のスビンの誕生日