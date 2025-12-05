5日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3753枚だった。うちプットの出来高が7678枚と、コールの6075枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の741枚（12円安73円）。コールの出来高トップは5万2000円の801枚（179円安115円）だった。 コールプット