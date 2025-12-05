5日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3558枚だった。うちプットの出来高が2552枚と、コールの1006枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の408枚（変わらず15円）。コールの出来高トップは5万4000円の111枚（130円安275円）だった。 コールプット 出来