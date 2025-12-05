5日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は84枚だった。コールの合計出来高は7枚。コールの出来高トップは5万1375円の3枚（1530円）だった。プットのの合計出来高は77枚。プットの出来高トップは1万円の28枚（変わらず3円）だった。 コールプット 出来高前日比